Minibüs, at arabasına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde minibüsün at arabasına çarptığı kazada Mehmet Diler (24) hayatını kaybetti, yanındaki Emre Yiğit ağır yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Yukarı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, aynı yönde seyreden at arabasına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle at arabasındaki Emre Yiğit ile Mehmet Diler, savrularak şarampole düştü. Bu sırada minibüs sürücüsü, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Diler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Emre Yiğit ise ilk müdahalenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen yaralı, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada at arabasını çeken atın da öldüğü bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs sürücüsünün tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı