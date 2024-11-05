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Halfeti'de Belediye Başkanı'nın Görevden Uzaklaştırılması Sonrası Gözaltılar

Halfeti'de Belediye Başkanı'nın Görevden Uzaklaştırılması Sonrası Gözaltılar
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın ardından belediye binasına girmeye çalışan 8 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın bakanlık tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışıp güvenlik güçlerine taş attığı belirlenen 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün Halfeti Belediye Başkanı DEM Parti'li Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından barikatı aşarak belediye binasına girmeye çalışan grup, güvenlik güçlerine taş attı. 2 polis memuru hafif yaralanırken, taş attığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı Halfeti'de DEM Parti'lilerin belediye binası önündeki bekleyişi sürerken, Şanlıurfa Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından Halfeti İlçesi Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılması kararına karşı 04.11.2024 tarihinde ilçe merkezinde toplanan bir grup içerisinde yer alan 8 kişi, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Aykırı Davranma, Kolluk Görevlilerini Kasten Yaralama, Kolluk Görevlilerine Mukavemet ve Mala Zarar Verme' fiilleri sebebiyle 05.11.2024 tarihinde gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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