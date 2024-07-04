Halfeti'de 418 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 418 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Halfeti ilçesi kırsalında bir tarlada kenevir bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.

Ekiplerce yapılan operasyonda 418 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.