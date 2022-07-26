Halepçe'deki kaplıca, deri hastalıklarını 'tedavi edici' özelliğiyle tercih ediliyor

Irak'ın Halepçe kentindeki kaplıca, deri hastalıklarına iyi geldiği belirtilen şifalı suyu sebebiyle hem yerli hem yabancı ziyaretçiler tarafından rağbet görüyor.

Irak'ta deri hastalıkları bulunan birçok kişi, hastanelerin yanı sıra çeşitli kentlerdeki kaplıcaları da ziyaret ediyor.

Erbil'in Celi köyündeki kaplıca ve Musul'daki Alil Hamamı gibi Halepçe'nin Hormal nahiyesindeki kaplıcanın da deri rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtiliyor.

Hormal Kaplıca Tesisi Müdürü Hüseyin Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buraya ülkenin çeşitli kentlerinden ve diğer komşu ülkelerden de şifa bulmak için her gün ziyaretçilerin geldiğini söyledi.

"Ülke içinden ve dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor"

Kaplıcada kadın ve erkekler için ayrı bölümler yer aldığını belirten Hasan, "Hormal kaplıcaları çok eskidir. Tıbbi araştırmalara göre suyun deri hastalıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir." dedi.

Hasan, "Burayı ziyaret eden hastalar, şifa bulduktan sonra yakınlarına da bu şifalı kaplıcayı öneriyor. Bu sayede hem ülke içinden hem dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor." ifadelerini kullandı.

Bir bidon kaplıca suyu 500 Irak dinarı

Ziyaretçiler arasında yanlarında şifalı suyu götürmek isteyenlerin de bulunduğunu aktaran Hasan, boyut fark etmeksizin bir bidon kaplıca suyunun 500 Irak dinarına (yaklaşık 6 Türk lirası) satıldığını dile getirdi.

Halepçe'deki Hormal Kaplıca Tesisi'ne Bağdat'tan gelen 55 yaşındaki Murteza Emin, "Deri hastalığımdan dolayı bana burayı önerdiler. Ben de faydasının olup olmadığını öğrenmek için kaplıcayı ziyaret ediyorum. Gerçekten de faydasını gördüm." diye konuştu.

Diğer bir ziyaretçi Herem Sabır Reşid ise turistik ziyaret için geldiği Hormal'da rahatsızlığı nedeniyle kaplıcayı da ziyaret ettiğini kaydetti.

Reşid, diğer ziyaretçilerin de bu suyun kendilerine iyi geldiğini söylediğini ifade etti.