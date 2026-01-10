Haberler

Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'te yerleşim bölgelerine saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'teki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın toplam 23 kişi hayatını kaybetti. 104 kişi yaralandı, bazı yaralıların durumu ağır.

Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'te yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın olmak üzere 23 kişinin öldüğü, 104'ünün de yaralandığı bildirildi.

Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana kentteki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Kentteki saldırılarda biri çocuk, dördü kadın olmak üzere 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Terör örgütünün saldırılarında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu 104 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yarılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
