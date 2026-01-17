Haberler

Terör örgütü YPG/SDG, Halep'e bağlı Meskene'den kaçarken hapishane olarak kullandığı yapıyı tahrip etti

Terör örgütü YPG/SDG, Halep'e bağlı Meskene'den kaçarken hapishane olarak kullandığı yapıyı tahrip etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Halep kenti Meskene bölgesinde YPG/SDG tarafından cezaevi olarak kullanılan alanda büyük hasar tespit edildi. Görüntülerde, elektrik sisteminin tahrip olduğu ve yapının yoğun dumanlarla kaplandığı görülüyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Meskene bölgesinde, terör örgütü YPG/SDG'nin cezaevi olarak kullandığı ve Suriye askerlerinin tutulduğu alanda bıraktığı tahribata ilişkin görüntülere Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

Görüntülerde, daha önce devlet kurumu olarak kullanılan yapının, YPG/SDG tarafından hapishaneye çevrildiği görülüyor.

Terör örgütü unsurlarının bölgeden ayrılırken zarar vermesi sonucu binadan yoğun dumanların yükselmesi ve içerideki elektrik sisteminin ve altyapının tamamen tahrip edilmesi dikkati çekiyor.

Videoya yansıyan görgü tanıklarının ise "Elektrik sistemi dahil her şeyi bozmuşlar. Burası hapishaneydi, burası da öyle. Burada Suriye askerlerini tutuyorlardı." dediği duyuluyor.

Yapının birçok bölümünün yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, odaların ağır hasar aldığı da açıkça görülüyor.

Görüntüler YPG/SDG'nin kontrol ettiği alanlarda gizli gözaltı merkezleri ve hapishaneler bulunduğuna dair iddiaları da adeta doğrular nitelikte.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü'ye sürpriz talip

Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun hakkında sürpriz gelişme
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor