Haberler

Suriye'nin Halep kentinde YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıda bir güvenlik personeli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Halep kentinde YPG/PKK'nın düzenlediği silahlı saldırıda bir iç güvenlik personeli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/ Pkk'nın Halep kentinde kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda bir iç güvenlik personeli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Halep'in Şihan bölgesinde Suriye iç güvenlik birimlerine ait noktaya silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, bir iç güvenlik personeli yaralandı.

Yaralı personel, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı

Aksaray'da tehlikeli kaçış: Dur ihtarına uymamanın bedeli ağır oldu
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor