Suriye'nin Halep kentinde YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıda bir güvenlik personeli yaralandı
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Halep'in Şihan bölgesinde Suriye iç güvenlik birimlerine ait noktaya silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda, bir iç güvenlik personeli yaralandı.
Yaralı personel, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel