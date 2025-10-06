Haberler

Halep'te Şiddetli Patlama: Sebebi Belirsiz

Güncelleme:
Suriye'nin Halep kent merkezindeki Eşrefiyye Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonucu can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Patlamanın kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Eşrefiye, PKK/YPG terör örgütünün işgali altında bulunuyor ve bölgeden yükselen dumanlar Halep semalarını kapladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde Eşrefiyye Mahallesi'nde henüz nedeni bilinmeyen patlama meydana geldi.

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ Ypg terör örgütünün işgali altında yer alan Eşrefiyye Mahallesi'nde bir parkta şiddetli patlama oldu.

Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, bölgeden yükselen dumanlar Halep semalarını kapladı.

Patlamanın kaynağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

-? Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleri

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.

Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması birçok rapora yansıdı.

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından da Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, bu mahallere keskin nişancılar yerleştirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
