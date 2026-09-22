Halep'te Esed döneminden mühimmat patladı, kadın ve çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

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Suriye'nin Halep ilinde devrik rejim döneminden kalan mühimmatın infilak etmesi sonucu bir kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Acil Durum ve Afet Yönetimi bakanlığına bağlı Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamaya göre, Halep'in güney kırsalındaki el-İys beldesinde Esed rejimi döneminden kalan patlamamış mühimmat infilak etti.

Patlama sonucu aynı aileden bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk da yaralandı.

Suriye'de yıllarca süren çatışmalar nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde mayınlar, patlamamış mühimmat ve diğer savaş kalıntıları bulunuyor.

Savaş kalıntıları, özellikle yerleşim alanları ve tarım arazilerinde siviller için risk oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: AA