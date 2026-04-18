Gazze'nin kuzeyindeki Halava Kampı'nda İsrail saldırıları protesto edildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Halava Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, kampın 'sarı hattın' dışında olmasına rağmen İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, sivillerin korunması ve saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Kamp sakinleri, eylemde, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen sivilleri hedef alan saldırılarının durdurulmasını istedi.

Protestocular, "İsrail kurşunları Halava Kampı'nda masumları öldürüyor" ve "Ateşi kesin, biz sivilleriz" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, bölgede kalma haklarına bağlı olduklarını, insanca yaşam için en temel koşullar dahi sağlanmasa da kampı terk etmeyeceklerini vurguladı.

Katılımcılar, tekrarlanan zorunlu göçün artık mümkün bir seçenek olmaktan çıktığını ifade etti.

Uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunan göstericiler, Halava Kampı'ndaki siviller için derhal koruma sağlanmasını ve saldırıların durdurulmasını istedi.

Gazzeli eylemciler, kampta yalnızca sivil ailelerin bulunduğunu, herhangi bir silahlı unsurun yer almadığını belirterek, kampın hedef alınmasının uluslararası insani hukukun açık ihlali olduğunu ifade etti.

Kampta yaşayan ve Cibaliya'dan göç eden Filistinli İmran Cabir, AA muhabirine, Halava Kampı'nın Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilenlerin en fazla bulunduğu noktalardan biri olduğunu ve uluslararası kuruluşların faaliyet göstermesine izin verilen güvenli bölgelerden sayıldığını, ancak sahadaki durumun bununla örtüşmediğini söyledi.

Kamp sakinlerinin "günün her saati" ateş altında kaldığını belirten Cabir, bu nedenle ölü ve yaralıların yanı sıra kalıcı engellilik vakalarının da yaşandığını ifade etti.

Cabir, kamp sakinlerinin, kurşunlardan korunmak için yıpranmış çadırların içinde yere yatarak uyumak zorunda kaldığını belirterek, "Bizi koruyan tek şey eski plastik örtüler ama kurşunlar durmuyor." dedi.

Cibaliya'dan göç eden bir diğer Filistinli Abdurrrezzak Alluş da ateşin çocuklar ve kadınlar dahil herkesi hedef aldığını söyledi.

Alluş, çadırdan dışarı çıkmanın her gün ölüm riski taşıdığını ifade ederek, "Sokakta yürürken, ekmek almaya giderken, hatta çadırların içinde uyurken bile hedef alınıyoruz." diye konuştu.

Mevcut durumun "savaş günlerinden daha ağır" olduğunu dile getiren Alluş, sivillerin korunması için uluslararası toplumun acil müdahalesi gerektiğini kaydetti.

Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in çekildiği hattı ifade eden "sarı hat", doğuda İsrail'in kontrolündeki bölgelerle batıda Filistinlilerin bulunmasına izin verilen alanları birbirinden ayırıyor.

Halava Kampı ise Cibaliya beldesinde, bu hattın yaklaşık 2 kilometre batısında bulunuyor.

Gazze'nin kuzeyindeki en büyük barınma alanlarından biri olan kampta, Cibaliya'daki evleri yıkılan yüzlerce Filistinli aile yaşıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 549'a yükseldi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 773 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 171 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
