Haberler

Haktan, İpsala Çeltik Festivali'nde Konser Verdi

Haktan, İpsala Çeltik Festivali'nde Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Haktan, Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen 24. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Festival sonunda Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Haktan'a hediyeler takdim etti.

Şarkıcı Haktan, Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne aldı.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde Haktan konseri düzenlendi.

Haktan, fuar alanındaki konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, konser sonunda, sanatçıya ilçenin simgesi olan pirinç ve çikolata ile çiçek ve plaket hediye etti.

Kerman, güzel bir konser yaşandığını belirterek Haktan'a ve izleyicilere teşekkür etti.

İpsala'da küpeleme ve tarama çalışmaları

İpsala'da küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme ve tarama çalışmaları sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında belde, köy ve mahallelerde küpeleme işlemi gerçekleştiriyor.

Serolojik tarama çalışmaları kapsamında ise hayvanlardan kan alıp testler gerçekleştiriyor.

Yapılan bu çalışmalarla, hayvan sağlığının korunması ve kayıt sisteminin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

İpsala'da fidan dikim etkinliği

İpsala'da, "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" Projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Keşan Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle yapılan çalışmada İpsala Anadolu Lisesi bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.