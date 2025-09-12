Haktan, İpsala Çeltik Festivali'nde Konser Verdi

Şarkıcı Haktan, Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne aldı.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde Haktan konseri düzenlendi.

Haktan, fuar alanındaki konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, konser sonunda, sanatçıya ilçenin simgesi olan pirinç ve çikolata ile çiçek ve plaket hediye etti.

Kerman, güzel bir konser yaşandığını belirterek Haktan'a ve izleyicilere teşekkür etti.

İpsala'da küpeleme ve tarama çalışmaları

İpsala'da küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme ve tarama çalışmaları sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında belde, köy ve mahallelerde küpeleme işlemi gerçekleştiriyor.

Serolojik tarama çalışmaları kapsamında ise hayvanlardan kan alıp testler gerçekleştiriyor.

Yapılan bu çalışmalarla, hayvan sağlığının korunması ve kayıt sisteminin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

İpsala'da fidan dikim etkinliği

İpsala'da, "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" Projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Keşan Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle yapılan çalışmada İpsala Anadolu Lisesi bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine öğretmen ve öğrenciler katıldı.