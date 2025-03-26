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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacıyla gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen Azad Barış ile bu şahısla bağlantılı olduğu ve HDK mensubu olduğu öne sürülen Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim olduŞişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir

EBRU ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Ebru Özdemir yakalama kararının ardından teslim oldu. Özdemir polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Şimşek:

kaç gündür nerelerdeydi. Hangi delillerden kurtulup sonra teslim olmaya karar verdiler acaba ?

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

Akıyor mübarek

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Haber YorumlarıSelim Demir:

geldiğine göre itirafçı olup cezadan kurtulacak

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