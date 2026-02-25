Manisa'da firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.S.G, saklandığı evde gözetim altına alındı ve yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Büro ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.S.G'nin (30) istasyon Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.S.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan