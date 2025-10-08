Hakkında 37 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hırsızlık, dolandırıcılık ve hükümlü ile tutuklunun kaçması suçlarından 37 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. gözaltına alındı.

Bu kapsamda ekipler, hükümlünün 47 ayrı suç kaydının bulunduğunu, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından toplam 10 ayrı dosyadan arandığını tespit etti.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.