Hakkında 37 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 37 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ö. emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hükümlünün 47 ayrı suç kaydı ve dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan arandığı belirtildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hırsızlık, dolandırıcılık ve hükümlü ile tutuklunun kaçması suçlarından 37 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. gözaltına alındı.

Bu kapsamda ekipler, hükümlünün 47 ayrı suç kaydının bulunduğunu, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından toplam 10 ayrı dosyadan arandığını tespit etti.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
