Hakkında 34 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Edirne'de Yakalandı
Edirne'de, 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.M.M. isimli firari hükümlü, il emniyet müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Edirne'de hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık" suçlarından 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.M'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.M.M. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
