Kayseri'de 31 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay hapis cezası bulunan L.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. L.U. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.