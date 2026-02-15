Hakkari Zapspor, konuk ettiği Murat 2020 Gençspor'u yendi
Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, 16. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Murat 2020 Gençspor'u 2-0 mağlup etti. Maç Merzan Şehir Stadyumu'nda oynandı ve birçok taraftar ile İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata tarafından izlendi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel