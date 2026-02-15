Haberler

Hakkari Zapspor, konuk ettiği Murat 2020 Gençspor'u yendi

Hakkari Zapspor, konuk ettiği Murat 2020 Gençspor'u yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, 16. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Murat 2020 Gençspor'u 2-0 mağlup etti. Maç Merzan Şehir Stadyumu'nda oynandı ve birçok taraftar ile İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata tarafından izlendi.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Murat 2020 Gençspor'u 2-0 yendi.

Hakkari Zapspor, ligin 16. haftasında Murat 2020 Gençspor'u ağırladı.

Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hakkari Zapspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçı, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca

Yaptıklarına akıl sır ermiyor
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

Dünyanın gözü önünde tartıştılar! Küfürler havada uçuştu
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi

Tedesco'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmedi
Barack Obama sessizliğini bozdu: Trump'ın ırkçı videosuna sert tepki

Bu video ile ilgili sessizliğini bozdu