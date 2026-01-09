Haberler

Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca yolları çığ riski nedeniyle kapatıldı

Güncelleme:
Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolları çığ riski dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Ekipler, çığ düşen bölgelerde kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Hakkari- Van ve Hakkari- Çukurca kara yolları yoğun kar ve çığ riski nedeniyle kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle, Hakkari-Van kara yolunun Çanaklı köyü ile Gündoğdu Tüneli arasında çığ düştü.

Bölgede kar temizleme çalışması yürüten Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri söz konusu noktaya yönlendirildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda yolu açarak bekleyen araçların geçişini sağladı.

Yol, çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Hakkari-Çukurca kara yolunun Üzümcü köyü yakınındaki farklı noktalarda da çığ meydana geldi.

Yürüttükleri çalışmayla yolu açan ekipler, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle yolu geçici olarak araçların geçişine kapattı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
