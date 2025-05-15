Hakkari, Van ve Bitlis'te Mayıs ayında Kar Yağışı

Hakkari, Van ve Bitlis'te Mayıs ayında Kar Yağışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari, Van ve Bitlis'te etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı, İspiriz Dağı ve Nemrut Dağı beyaza büründü, bölge halkı mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkın.

Hakkari, Van ve Bitlis'te etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Hakkari'de iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar dolayısıyla 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki dağlar ile Berçelan bölgesindeki yüksek kesimler beyaza büründü.

Van'ın Başkale ilçesindeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, mayısta yağan kar nedeniyle şaşırdıklarını belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de kar nedeniyle Nemrut Dağı ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanan bölgede İl Özel İdaresi ekipleri, Nemrut Krater Gölü yolunu kardan temizledi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.