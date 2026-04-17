Heyelanın meydana geldiği Hakkari- Van kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yolunun 36. kilometresindeki Akçalı köyü yakınında toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yolun bulunduğu alanın metrelerce Zap Suyu'na doğru çökmesi sonucu hasar meydana gelen yolun iki tarafında uzun araç kuyrukları oluştu.

Afad ve UMKE ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede yoğun mesai harcayan Karayolları ekipleri, yolun geçtiği alanda dolgu işlemi yaparak araçların geçişini sağlamaya çalıştı, Kızılay ekipleri de yolda bekleyenlere ikramlarda bulundu.

Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresinin de destek verdiği çalışmaların aralıksız sürdüğü güzergahta, yamaçtan zaman zaman taş ve toprak yığınının düştüğü gözlendi.

Bölgede incelemelerde bulunan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, çalışmalarla ilgili Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ve DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'dan bilgi aldı.

Taşyapan, AA muhabirine, heyelanın etkilerini ortadan kaldırmak için ekiplerin var güçleriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Bölgede büyük heyelanın söz konusu olduğunu belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

"Heyelanla birlikte yolumuzun zemini de kaydığı için yolu trafiğe açık tutmakta zorlandığımızı vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak küçük taşıtlara ara ara geçiş sağlayabilmekteler ama bu can güvenliğimizin sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Büyük araçların geçişini tamamen durdurmuş bulunuyoruz. Bu yolu kullanacak ağır tonajlı tırlar ve yüksek tonajlı kamyonların alternatif güzergahları kullanmalarını öneriyoruz ama küçük taşıtlarımızın ara ara durdursak da geçişlerini vermeye çalışıyoruz."

"Buraya alternatif yol güzergahları planlıyoruz"

Risk faktörünün çok artması durumunda yolu tamamen kapatmak zorunda kalabileceklerini bildiren Taşyapan, "Buraya alternatif yol güzergahları planlıyoruz. Şu an Karayolları, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaremiz, bütün ekipmanlarıyla bu güzergahı oluşturmanın çabası içindeler. Zap Suyu'nun Hakkari istikametine giden sol kısmında bu güzergahı oluşturarak küçük araçların geçişini oradan vermiş olacağız. Bu konuda gayretlerimiz sürüyor." dedi.

Taşyapan, vatandaşlardan ve sürücülerden acil olmadıkça söz konusu güzergahı kullanmamalarını isteyerek, "Tüm vatandaşlarımızdan özür diliyoruz ama onların can güvenlikleri için de bu kısıtlamaları yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Bölgedeki jandarma ve Karayolları ekiplerinin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Taşyapan, şunları dile getirdi:

"Bu gayretlerle inşallah yakın zamanda alternatif güzergahımızı açtığımız zaman bu sıkıntımız daha da aza inecek ve yolumuz büyük oranda trafiğe açılmış olacak. Yolun kayan kısmında da yeni bir projelendirme ve ekiplerimizin teknik raporlarına göre orada da çalışma devam edecek. Yolda gündüz saatlerinde küçük arabalara imkan verdiği ölçüde geçiş sağlamaya çalışacağız. Yalnız gece karanlığında bölgedeki kaymaları görmeme durumu olduğu için akşam saat 09.00 ile sabah 06.00 arasında yolu tamamen trafiğe kapatmayı planlıyoruz. Bu kararın tek amacı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir."

Taşyapan'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor ile AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya eşlik etti.

Bu arada heyelan nedeniyle hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi'nin bulunduğu alan, yol ve bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.