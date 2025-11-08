Haberler

Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu Üs Bölgelerini Ziyaret Etti

Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu Üs Bölgelerini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bulunan üs bölgelerine ve karakollara ziyarette bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bulunan üs bölgelerine ve karakollara ziyarette bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Çelik ve Topaloğlu, ilçedeki Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

Çalışmalarında sona gelinen yeni hizmet binasını inceleyen Çelik ve Topaloğlu, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek bölgede yürütülen faaliyetlerle ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Fidan Tepe Üs Bölgesi ile İran, Irak ve Türkiye sınırlarının kesiştiği noktada yer alan 2 bin 867 rakımlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Fidan Hudut Karakolu'na da ziyarette bulunan Çelik ve Topaloğlu, güvenlik güçleriyle sohbet etti.

Daha sonra 2 bin 801 rakımlı Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Üs Bölgesi'ne geçen Çelik ve Topaloğlu, burada inceleme yaptı, fedakarca görev yapan Mehmetçiğe teşekkür etti.

Ulaşan köyüne de giden Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu, Gazi Ahmet Kurt ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Çelik ve Topaloğlu'na ziyaretlerinde, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata eşlik etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.