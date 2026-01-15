Hakkari Üniversitesi Rektörü Gençcelep, basın mensuplarıyla buluştu

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversitede düzenlenen programda konuşan Gençcelep, gazetecilerin, şehirlerin gelişim sürecinde önemli bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Doğru, yapıcı ve sorumlu haberciliğin kentin algısını güçlendireceğini belirten Gençcelep, kentin henüz gelişiminin başında olduğuna vurgu yaptı.

Hakkari'nin uzun yıllar boyunca zorluklar ve sıkıntılarla anıldığını ifade eden Gençcelep, son dönemde ise şehirde huzur ve istikrar ortamının güçlenmeye başladığını kaydetti.

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hayati Çavuş, Prof. Dr. Cemal Ulutaş ve Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Saim Gündoğan katıldı.