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Hakkari Üniversitesi'nden Çölemerik Kalesi Kültür Yolu Çalıştayı

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Hakkari Üniversitesince düzenlenen çalıştayda, kente değer katmak ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla sosyal yaşam alanlarının oluşturulması üzerinde duruldu. Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, çalıştayın önemine vurgu yaptı.

Hakkari Üniversitesince "Çölemerik Kalesi ve Bajar (eski şehir) Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlendi.

Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezince rektörlük konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, kente değer katmak ve gelişimine katkı sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Pakiş, "Üniversite olarak hep şuna dikkat ettik. Hakkari'de sosyal yaşamın rahat olduğu alanları oluşturabilmenin yollarını aradık. Buna çok dikkat ettik. Allah bölgemizi, ülkemizi, devletimizi ve bütün İslam coğrafyasını bu belalardan ve musibetlerden korusun. Çalıştayın Hakkari'ye, ülkemize ve insanlarımıza hayrılar getirmesini diliyorum. Başarılı bir şekilde geçmesini umut ediyorum." dedi.

Hakkarili Yazar Halit Yalçın'ın "Halk Anlatılarında Çölemerik Kalesi'nde Bulunan Gizli Tüneller" sunumu ile başlayan çalıştayda birçok akademisyen ve yazar fikirlerini paylaşacak.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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