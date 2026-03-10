Haberler

Hakkari'de üniversite öğrencileri bilişim suçları konusunda bilgilendirildi

Hakkari Üniversitesi, iftar programında öğrencilere dolandırıcılık ve bilişim suçları konusunda bilgilendirme yaptı. Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep'in katıldığı etkinlikte Cumhuriyet Savcısı Emrullah Genç, konuyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Hakkari Üniversitesi tarafından düzenlenen iftar programında öğrencilere, dolandırıcılık ve bilişim suçları hakkında bilgi verildi.

Zeynelbey Yerleşkesi'ndeki yemekhanede Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep, öğrencilerle sohbet etti.

Cumhuriyet Savcısı Emrullah Genç, bilişim ve İBAN kullandırma dolandırıcılığı, banka hesabı kiralama ile bu konuların hukuki süreçlerine ilişkin sunum yaptı.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayati Çavuş ve Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Cumhuriyet Savcısı Hakan Tatlı, Genel Sekreter Doç. Dr. Saim Gündoğan, kurum personeli ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
500

