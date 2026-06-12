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Hakkari Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

Hakkari Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı
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Hakkari Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 800 öğrenci kep atarak mezun oldu. Vali Taşyapan ve Rektör Gençcelep, öğrencilere başarılar diledi.

Hakkari Üniversitesi'nde 800 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversitenin mezuniyet töreni, Zeynel Bey Yerleşkesi'nde yapıldı.

Törende konuşan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, üniversitede 5 binden fazla kayıtlı öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Mezun öğrencilerin sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Taşyapan, "Bu mezuniyetin ülkemize, ailelerinize ve sizlere hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep de mezun öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere meslek hayatlarında başarı dileyen Gençcelep, bugüne kadar yaklaşık 9 bin öğrencinin üniversiteden mezun olduğunu ifade etti.

Program, öğrencilerin kep atması ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Programa AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
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