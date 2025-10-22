Hakkari Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılını 'İlk Ders Filistin' Temasıyla Açtı

Hakkari Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı "İlk Ders Filistin" temasıyla başladı.

Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki spor salonunda düzenlenen açılış programında konuşan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, akademik personel ve öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Üniversite okumanın sadece diploma almaktan ibaret olmadığını belirten Gençcelep, üniversite eğitiminin kendisini geliştirmenin zirve noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle gençlerin okumasının, kültürel faaliyetlere katılmasının, öğrenci toplulukları içinde birtakım etkinlikler yapmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Gençcelep, şöyle konuştu:

"Okuduğunuz kitaplar da önemlidir. İnsanların açlık, susuzluk, ölümle karşı karşıya kaldığı bir dönemde bu kadar kitap okuyan insan neden bu işe sessiz kalıyor, neden vicdanları sızlamıyor? Bugün Gazzeliler de bizim 110 yıl önce yaptığımız direnişin benzerini kendi topraklarında yapıyorlar. Ne mutlu onlara ki vatanlarına sahip çıkıyorlar. Açlık, susuzluk, sakat kalma ve ölme pahasına topraklarını bırakmıyorlar. 21. yüzyılın kahramanı Gazzelilerdir diye düşünüyorum."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Altun Altun da açılış dersinde " Filistin : Tarih, Adalet, İnsanlık" temasıyla sunum yaptı.

Filistin'in maruz kaldığı trajedinin anlık kriz olmadığını, uzun bir tarihsel yükün ürünü olduğunu belirten Altun, "Filistin için adalet talep etmeliyiz. En önemlisi insanlığı savunmalıyız. Her birimizin Filistin'i ve Gazze'yi tüm insanlığın bir vicdan meselesi olarak görmesini ve evrensel trajedi karşısında aktif bir duruşu sergilemesini temenni ederim." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.