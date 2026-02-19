Haberler

Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

Güncelleme:
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk iftarı yapıldı. Kentte, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralar kuruldu ve saat 17.52'de okunan ezanla iftar açıldı. İlçe sakinleri, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Kentte orucun en erken açıldığı ilçede vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

Saat 17.52'de okunan ezanla iftara başlayan ilçe sakinleri, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

İlçe sakinlerinden Haşim Karadeniz, tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.

Bir kez daha ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açan ilçedeyiz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA " / " + Sıraç Karadeniz -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
