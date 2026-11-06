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Hakkari Şemdinli'de aracın çarptığı kedi, gözünü kaybedip çenesi parçalansa da yaşadı

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Hakkari Şemdinli'de aracın çarptığı kedi, gözünü kaybedip çenesi parçalansa da yaşadı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 20 Eylül'de aracın çarptığı kedi, bir gözünü kaybedip alt çenesi parçalanmasına rağmen Van'da yaklaşık 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutundu. Hayvansever Fadime Kıvcı'nın 'Diren' adını verdiği kedi, günde 3 kez elle besleniyor.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde aracın çarpması sonucu bir gözünü kaybedip alt çenesi parçalanan kediye, hayvansever Fadime Kıvcı sahip çıktı. Van'da yaklaşık 20 gün yoğun bakımda kalan ve çenesine implant yerleştirilen Kedi, hayata tutundu. Kıvcı, 'Diren' adını verdiği kediyi, sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 kez elleriyle beslediğini belirterek, "Yaşamasının çok zor olduğunu söylediler. Ancak o, yaşamak için çok direndi" dedi.

Şemdinli ilçe merkezinde 20 Eylül'de aracın çarptığı kedi ağır yaralandı. Sürücünün kaza yerinden kaçmasının ardından çevredeki esnaf tarafından bulunan kedi, veterinere götürülerek ilk müdahalesi yapıldı. Durumdan haberdar edilen hayvansever Fadime Kıvcı, kediyi tedavisi için Van'daki özel bir hayvan kliniğine götürdü. Yapılan kontrollerde kedinin bir gözünün yuvasından çıktığı, alt çene kemiğinin (mandibula) ise 3-4 parçaya ayrıldığı belirlendi. Durumunun ağır olduğu ve yaşama şansının düşük görüldüğü belirtilen kedi, burada ameliyat edildi. Bir gözü alınan kedinin saatler süren çene ameliyatında alt çene kemiğine implant yerleştirildi. Ameliyatın ardından yaklaşık 20 gün yoğun bakımda tedavi gören kedi, hayata tutundu.

'YAŞAMAK İÇİN ÇOK DİRENDİ'

Kedinin bakımını üstlenen Fadime Kıvcı, "Kedimizi bulduğumuzda kanlar içindeydi ve çok fazla kan kaybetmişti. Çenesi hiç hareket etmiyordu, beslenemiyordu. Bir gözünü kaybetti, çene kemiği de parçalanmıştı. Yaşamasının çok zor olduğunu söylediler. Ancak o, yaşamak için çok direndi. Van'da ameliyat edildi. Şu an çenesinde implant var ve yavaş yavaş iyileşiyor. Yaklaşık 20 gün yoğun bakımda kaldı. Çene ve göz ameliyatı 4-5 saat sürdü. Özel klinikte tedavi gördüğü için yaklaşık 60- 70 bin gibi bir masraf çıktı. Hayvansever arkadaşlarımızla birlikte borcun bir kısmını ödeyebildik ancak halen kalan borcumuz var" dedi.

GÜNDE 3 KEZ ELLE BESLENİYOR

Kıvcı, verdiği yaşam mücadelesi nedeniyle 'Diren' adını koyduğu kedinin henüz kendi başına beslenemediğini söyledi. Diren'i sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 kez elle beslediğini ifade eden Kıvcı, "Şu anda sıvı gıdalar dışında bir şey tüketemiyor. Birkaç saat aç kalsa bile beslenmesi için bir insanın yardımına ihtiyaç duyuyor. Çenesindeki doku hasarı nedeniyle ilaç tedavisi de devam ediyor. Yaralı bölgenin temiz tutulması ve özel bir ortamda bakılması gerekiyor. Şu an ona uygun bir yuva da bulamadık. Çünkü özel bakıma ihtiyacı var. İnşallah tamamen iyileşir ve kendisine güvenli, sıcak bir yuva bulabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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