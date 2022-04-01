HAKKARİ POLİSİ, KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİ EĞLENDİRDİ

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kent merkezindeki okulların yanı sıra kırsal alandaki köyleri de ziyaret edip, öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Zap Vadisi'nde bulunan Çanaklı Köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret eden ekipler, öğencilere çeşitli oyuncaklar dağıttı. 'Kanka polis' kıyafeti giyen polis memuru ise müzik eşliğinde öğrencileri eğlendirdi. İlk kez köylerinde polis memuru gördüklerini belirten öğrenciler, kendilerini unutmayan Emniyet Müdürü Salavat Mete PInar ve emeği geçen polislere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipler, kent merkezindeki okulların yanı sıra köy okullarını da ziyaret ediyor. Gittikleri okullarda öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzeleyen ekipler, Zap Vadisi'nde bulunan Çanaklı Köyü ilk ve ortaokulunu da ziyaret edip, öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttı.'Kanka polis' kıyafeti giyen polis memuru ise müzik eşliğinde öğrencileri eğlendirdi. İlk kez köylerinde polis memuru gördüklerini belirten öğrenciler, emeği geçen polislere teşekkür etti.

Köyede ilk defa Polis ekiplerinini geldiklerini belirten Zap ilk ve Ortaokulu Müdürü Fesih Salim, polis ekiplerinin bu ziyareti öğrenciler için moral olduğunu söyledi. Salim, "Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'Kanka Polis' ekipleri öğrencilerimizle bir etkinlik düzenledi. Yapılan etkinlikler çocuklarımızı çok mutlu etti. Özellikle okuma etkinliğinde çocuklar yarışarak daha çok okumaya yöneldi. Çocuklar daha önce jandarma ekipleri görüyordu. Ama bu sefer ilk kez polis gördükleri için şaşırdılar ve çok mutlu oldular. Polis ekipleri, en son çocuklarımıza hediye dağıtarak mutluluklarına mutluluk kattılar. Emniyet güçlerimizin yaptığı bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz"dedi.