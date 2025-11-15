Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla Durankaya beldesi ve yüksek kesimlerdeki bazı köyler beyaza büründü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meralarda koyunlarını otlatan besiciler, karın aniden bastırmasıyla zor anlar yaşadı, hayvanlarını yerleşim yerlerinin yakınına indirdi.

Yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.