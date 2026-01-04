Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin önemli noktalarından Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezinde son yağışların ardından kar kalınlığı 1 metre 67 santimetreye ulaştı.

Kayak sezonunun uzun sürmesi ve kristal kar yapısıyla öne çıkan merkez, ketin yanı sıra çevre illerden kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek merkeze gelen kayakseverler, kayak ile snowbord yaparak, çocuklarıyla gelen aileler de kızaklarla kayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tesiste hazır bekledi.

Van'dan gelen Kuzey Onur Aslan, AA muhabirine, tesisteki tüm pistlerde kayak yapma deneyimi yaşadığını söyledi.

Kayak tesisinde kar seviyesinin yükseldiğini ve güzel bir ortamın olduğunu belirten Aslan, "Her şeyden memnunuz. Van'daki tesis açılmadığı için buraya geldik. Pistlerdeki kar çok güzel. Herkesi buraya bekleriz. Buraya ilk defa geliyorum." dedi.

Milli biatloncu Zana Öztunç da kayak merkezinde son yağışlarla kar seviyesinin 2 metreye yaklaştığını dile getirerek, "Buraya yağan kar sezonun mayısa kadar uzamasını sağlıyor. Gelecek hafta sonu da yağış gözüküyor. İran'dan bile talep artmaya başladı. Burada ciddi bir yoğunluk var. İlerleyen haftalarda bu yoğunluğun daha da artacağını düşünüyorum. Kristal yapıdaki kar daha uzun yerde kalıyor. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.