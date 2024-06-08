Hakkari'li Öğrenci Aram Kaynak, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni Gezdi

Hakkari'nin Yeşilova köyünde yaşayan ve Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) mekatronik mühendisliği eğitimi almak istediğine ilişkin basında haberler çıkan Aram Kaynak, Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın daveti üzerine üniversiteyi gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde ikamet eden 7'nci sınıf öğrencisi Kaynak, hayallerindeki mekatronik mühendisliği eğitimini YTÜ'de İngilizce olarak almak istediğini, birkaç hafta önce basında çıkan haberlerde ifade etti.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz da Aram Kaynak'ı üniversiteye davet etti.

Davet üzerine Kaynak, Anadağ Köyü Yeşilova Mezrası Mehmetçik Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Şenol Koş ve dayısı Mikas Kaynak ile İstanbul'a geldi.

Aram Kaynak, üniversiteyi ziyaretinde Rektör Yılmaz ile bir araya gelmesinin ardından YTÜ'nün Uluslararası İlişkiler Ofisi'ni, YTÜ Teknopark İnovasyon Hub'ı, Doping Hafıza'yı, ASİL Araştırma Merkezi'ni, AESK ve YTU Racing kulübünü, Makine Fakültesi Dekanlığı ile Mekatronik Mühendisliği bölümünün laboratuvarlarını gezerek uzmanlar ve akademisyenlerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası duygularını paylaşan Kaynak, "Bize gösterilen ilgi ve misafirperverlikten, verilen hediyelerden dolayı çok mutluyum. Lisans ve lisansüstü eğitimimi burada yapmak, ayrıca bu üniversitede bir kulüpte aktif çalışmak hatta bir de atölye kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı. ???????