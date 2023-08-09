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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne Yeni Müdür Atandı

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne Salavat Mete Pınar'ın yerine İdris Yılmaz atandı. Yılmaz, görevine başladı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlü Salavat Mete Pınar'ın yerine atanan İdris Yılmaz görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak atanan İdris Yılmaz, düzenlenen törenle görevine başladı.

Müdür Yılmaz, Hakkari Emniyet Müdürlüğü kapısında çiçeklerle karşılandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İdris Yılmaz Hakkari Güncel Haberler

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