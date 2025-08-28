Hakkari Hastanelerinde QR Kod İle Temizlik Denetimi Başladı

Hakkari Hastanelerinde QR Kod İle Temizlik Denetimi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'QR Kod Temizlik Uygulaması' ile Hakkari'deki hastanelerde hijyen standartları artırılıyor. Hastalar, QR kodlar aracılığıyla temizlik durumunu anında bildirebiliyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce uygulamaya alınan "QR Kod Temizlik Uygulaması", Hakkari'deki hastanelerde başladı.

Hastanelerdeki farklı alanlara yerleştirilen QR kodlar okutularak ekrana gelen "Temiz", "Kısmen temiz" ve "Kirli" seçenekleriyle görüşler anında görevlilere iletiliyor.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Gizem Demirbaş, uygulamanın hijyen açısından büyük katkı sunduğunu söyledi.

Vatandaşların memnuniyetini artırmanın önemli olduğunu belirten Demirbaş, "Uygulama sayesinde özellikle tuvaletler ve lavaboların temizlik süreçleri vatandaşlar tarafından anlık olarak kontrol edilebiliyor. Böylece ihtiyaç duyulan hizmete daha hızlı ulaşılabiliyor ve acil durumlarda daha etkin müdahale sağlanıyor. Vatandaşların memnuniyetini artırmak için personelimizle temizlik koşullarını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Uygulama sayesinde hijyen standartlarının yüksekliğini ifade eden Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Burak Bardakçı ise "Vatandaşlarımız ya da personelimiz, tuvaletlerde bulunan QR kodu okuttuğunda çıkan seçeneklere tıklayarak temizlikle alakalı geri bildirimlerde bulunabilecek. Bu geri bildirimler ilgili personel ve idari birime SMS yoluyla iletilecek. Böylelikle periyodik temizlik zamanı beklenmeden müdahale edilerek vatandaşlarımızın taleplerine yanıt verilecek." diye konuştu.

Uygulamanın pilot illerde denendiğini ve olumlu sonuçlar alındığını belirten Bardakçı, bu çalışmanın ilçedeki hastanede de hasta ve çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır

Soylu sessizliğini Özel için bozdu: Bir an önce gereğini yapın
Büyük Çamlıca Camii'nde tartışma yaratan görüntü: Burada iki kişi öpüşüyor

Camide tepki çeken görüntü: Bakın öpüşüyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.