Hakkari Hastanelerinde QR Kod İle Temizlik Denetimi Başladı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce uygulamaya alınan "QR Kod Temizlik Uygulaması", Hakkari'deki hastanelerde başladı.

Hastanelerdeki farklı alanlara yerleştirilen QR kodlar okutularak ekrana gelen "Temiz", "Kısmen temiz" ve "Kirli" seçenekleriyle görüşler anında görevlilere iletiliyor.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Gizem Demirbaş, uygulamanın hijyen açısından büyük katkı sunduğunu söyledi.

Vatandaşların memnuniyetini artırmanın önemli olduğunu belirten Demirbaş, "Uygulama sayesinde özellikle tuvaletler ve lavaboların temizlik süreçleri vatandaşlar tarafından anlık olarak kontrol edilebiliyor. Böylece ihtiyaç duyulan hizmete daha hızlı ulaşılabiliyor ve acil durumlarda daha etkin müdahale sağlanıyor. Vatandaşların memnuniyetini artırmak için personelimizle temizlik koşullarını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Uygulama sayesinde hijyen standartlarının yüksekliğini ifade eden Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Burak Bardakçı ise "Vatandaşlarımız ya da personelimiz, tuvaletlerde bulunan QR kodu okuttuğunda çıkan seçeneklere tıklayarak temizlikle alakalı geri bildirimlerde bulunabilecek. Bu geri bildirimler ilgili personel ve idari birime SMS yoluyla iletilecek. Böylelikle periyodik temizlik zamanı beklenmeden müdahale edilerek vatandaşlarımızın taleplerine yanıt verilecek." diye konuştu.

Uygulamanın pilot illerde denendiğini ve olumlu sonuçlar alındığını belirten Bardakçı, bu çalışmanın ilçedeki hastanede de hasta ve çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.