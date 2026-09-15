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Hakkari'de yükümlüler okul ve camileri temizledi

Hakkari'de yükümlüler okul ve camileri temizledi
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Hakkari'de denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, okul ve camileri temizledi.

Hakkari'de denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, okul ve camileri temizledi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kentteki cami ve eğitim kurumlarının bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezindeki 23 camiyi temizleyen yükümlüler, 8 okulda da temizlik çalışması yaparak öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha temiz ve bakımlı ortamlarda başlamasına katkı sağladı.

Adalet Bakanlığı koordinasyonunda kurumlarla iş birliği içinde yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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