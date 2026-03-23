Hakkari'de 82 Yerleşim Yerinin Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolları açmak ve kar temizleme çalışmaları için seferber oldu. Ayrıca, eğitime de bir gün ara verildi.

Kentte mart ayının son haftasında etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 21 köy ve 61 mezra yolu olmak üzere, toplam 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de çarşı merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, özellikle yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımlarda yoğun mesai harcıyor. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum

Kapısının önündeki görüntüyü paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
56 yıllık efsane Türk markası satılıyor! İşte yeni sahibi ve satış bedeli

56 yıllık efsane Türk markası satılıyor! İşte yeni sahibi ve satış bedeli
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı

Trump, ülkesinin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum

Kapısının önündeki görüntüyü paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Güney Kore: Punggye-ri nükleer test sahası yakınlarından gelenlerde kromozom mutasyonu görüldü

Bu bölgeden geçenler büyük risk altında! Test sonuçları ortaya koydu
Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi