Hakkari'de sürü halinde beslenen yaban keçileri görüntülendi

Hakkari'de doğa koruma çalışmalarıyla popülasyonu artan yaban keçileri, kentin girişine yakın mevkide sürü halinde görüntülendi. Bu yaban hayvanları, bakir doğası ve dağlık alanlarıyla dikkat çeken Hakkari'nin sembollerinden biri haline geldi.

Hakkari'de kentin girişine yakın noktada beslenen yaban keçileri görüntülendi.

Bakir doğasıyla dikkati çeken Hakkari, bitki çeşitliliği, su kaynakları ve dağlarıyla birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlıyor.

Son zamanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve vatandaşların koruma faaliyetleriyle popülasyonunda artış yaşanan yaban keçileri, il ve ilçelerdeki dağlık alanlarda sürüler halinde dolaşıyor.

Nesli koruma altında tutulan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, kentin girişine yakın Sere Solan mevkisindeki yamaçta görüldü.

Yoldan geçenlerin ilgisini çeken yaban keçileri, sürü halinde beslenirken görüntülendi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
