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Hakkari'de Vali Çelik'in Konvoyuna Çarpan Araçta 2 Yaralı

Hakkari'de Vali Çelik'in Konvoyuna Çarpan Araçta 2 Yaralı
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Hakkari Valisi Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

HAKKARİ Valisi Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Bağışlı köyü yakınlarında Van yolunda meydana geldi. Yüksekova'daki bir programdan dönen Vali Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, Vali Çelik konvoyu durdurup, olaya müdahalede bulundu. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Çelik, yaralılara gerekli müdahalenin yapıldığını, durumlarının iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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