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İtfaiye kazasında 3 personele adli kontrol

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde itfaiye aracının merdivenindeki sepetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden uzman çavuşun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 itfaiye personeli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde itfaiye aracının merdivenindeki sepetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden uzman çavuşun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 itfaiye personeli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede görev yapan uzman çavuş Kasım Yurt'un dün Merkez Mahallesi'nde anahtarını unuttuğu evine girmek için yardım istediği itfaiye aracının merdiveninin ucundaki sepet ile duvar arasında sıkışması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda itfaiyede görevli 3 personel, gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, dün bir binanın 5. katındaki dairesinin anahtarını evde unutan Yurt, itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışmış, aracın henüz belirlenemeyen nedenle kayması sonucu merdivenin sepeti ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yurt, hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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