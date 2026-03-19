Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Yüksekova'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dize Mahallesi'nde gerçekleştirilen aramada sentetik uyuşturucu, eroin ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda ilçenin Dize Mahallesi'nde A.Ö'ye ait ikamette yapılan aramada, 330 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram eroin, 12 hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, N.A, L.T, M.K, H.D. ve A.T, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli A.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
