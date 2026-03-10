Hakkari'de 64 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de düzenlenen operasyonda 64 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, biri emniyet personeli 4 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 82 parça halinde 64 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yürütülmekte olan başka bir soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkari, Van ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 8 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilmiş, 4 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı yasağı ile adli kontrol kararı verilmiştir. Tutuklanan şahıslardan biri emniyet personelidir."