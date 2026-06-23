Haberler

Hakkari'de "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı" düzenlendi

Hakkari'de 'TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı'nda, 12 okulun öğrencilerinin hazırladığı robotik, çevre, enerji ve yazılım tabanlı 60 proje sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, projelerin gençlerin üretkenliğini yansıttığını belirtti.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı" düzenlendi.

Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki fuarda, 12 okulun öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı robotik uygulamalar, çevre, enerji, sosyal bilim, teknoloji ve yazılım tabanlı 60 proje sergilendi.

Fuarın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, gençlerin ortaya koyduğu projelerin üretkenlik ve merak duygusunun somut göstergesi olduğunu belirterek, bilimsel düşünceyi merkeze alan, araştıran, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Stantları gezerek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden davetliler, sergilenen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Merve Demir, muhtarlar, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

Kılıçdaroğlu'ndan yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

Korkutan senaryo gerçek olmaya başladı! Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti

Korkutan senaryo gerçek oldu! Dört bir yandan acı haberler geliyor
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı! Balogun transfer piyasasını karıştırdı

Süper Lig devlerinin de iştahını kabartan bir karar aldı
Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı