Hakkari dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu

Hakkari'de havaların ısınmasıyla açan ters laleler, Şivişk Vadisi'nde doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kırmızı ve turuncu renkleriyle doğayı süsleyen çiçekler, haziran ayına kadar canlılığını koruyor.

Hakkari'de havaların ısınmasıyla açan ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Zorlu geçen kış mevsiminin ardından doğanın canlanmasıyla yeşilin tonlarına bürünen Hakkari'nin dağlık alanları, bazı bölgelerde açmaya başlayan ters lalelerle farklı güzelliğe büründü.

Merkeze bağlı Üzümcü köyünün yakınındaki Şivişk Vadisi'nde de halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler açtı.

Kırmızı ve turuncu renkleriyle doğayı süsleyen ters laleler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Vadiyi gezen doğaseverlerden Esat Kılınç, ters lalelerin bölgede haziran ayında bile canlılığını koruduğunu söyledi.

Karın yeni eridiği noktalarda yaklaşık 20 gün daha ters lalelerin görülebileceğini belirten Kılınç, bulundukları alanda bazı ters lalelerin diğerleriyle farklılık gösterdiğini, bazılarının daha çok çiçeğe sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
