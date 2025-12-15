Haberler

Hakkari'de içme suyu sorunu yeni projelerle çözüme kavuşturuluyor

Hakkari'de su sıkıntısını gidermek amacıyla 6 yeni sondaj kuyusu açıldı. İleriye dönük içme suyu projeleri ile şebekeye saniyede 500 litre su aktarılması hedefleniyor. Hakkari Valisi, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan bu kriz için üç aşamalı bir eylem planı hazırlandığını açıkladı.

Hakkari'de su sorununun giderilmesi amacıyla yeni açılan 6 sondaj kuyusunun yanı sıra ihalesi yapılan içme suyu ile arıtma ve yer altı barajı projeleriyle şebekeye saniyede 500 litre su aktarılması hedefleniyor.

İklim değişikliği ve yağışların az olması nedeniyle son yıllarda su sıkıntısının yaşandığı Hakkari'de, insanların içme suyuna kesintisiz erişmesi için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Hakkari Belediyesi öncülüğünde Otluca köyündeki 6 noktada yapılan sondaj çalışmalarında saniyede toplamda 120 litre akan kaynak suyuna ulaşıldı ve su şehir şebekesine aktarıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de Helil Vadisi İçme Suyu, Otluca Arıtma Tesisi ve Yeraltı Barajı projelerinin ihalelerini tamamladı.

Projelerin hayata geçirilmesi amacıyla İl Özel İdaresince sarp kayalıklar ve kanyonlardan oluşan Helil Vadisi'ndeki 3,5 kilometrelik güzergahta yürütülen yol ve taş duvar örme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla söz konusu kaynaklardan elde edilecek saniyede yarım ton su ile şehre kesintisiz içme suyu verilmesi hedefleniyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, kentte yıllardır içme suyuyla ilgili sorunların olduğunu, bu yıl kuraklıkla bu sorunun daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Su sıkıntısının giderilmesi için üç aşamalı eylem planı hazırladıklarını anlatan Çelik, "İlk aşamada Otluca'da sondaj çalışmaları yapıldı. Çok şükür 6 sondaj kazısından saniyede 120 litre kapasiteli su bulundu. Bu sondajlar birbirlerine terfi hatlarıyla bağlanıp otomatik bir mekanize sistemle ana şebekeye bağlanmış durumda. Bugün çok şükür saniyede 120 litre suyu şehir şebekesine bağladık. Berçelan ve Golan'dan gelen ve şehrimizdeki Merzan bölgesindeki 5 sondajdan toplamda saniyede 100 litre su ile kentimizi beslerken, 120 litre suyu daha şebekeye verdik. Bu bizim için çok değerli." diye konuştu.

"Her bir birey suyun önemini idrak etmek zorunda"

İkinci aşamanın Helil Vadisi İçme Suyu Projesi olduğunu belirten Çelik, orada da saniyede 200 litre suyu şehre kazandırmak için terfi hattının geçeceği güzergahta yol çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.

Söz konusu çalışmada önemli bir ilerlemenin sağlandığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Üçüncü aşama ise Otluca Arıtma Tesisi ve yer altı barajıydı. Onların da ihalelerini DSİ yaptı. Önümüzdeki yıl bu mevsime kadar çalışmaların biteceğini öngörüyoruz. Toplamda saniyede 500 litre suyu kentimiz için şehir şebekesine ilave olarak kazandırmış olacağız. Bu, 24 saat musluklardan su akacak bir kapasitedir ama tek şartla bunu yapabiliriz. Kayıp ve kaçağı önlediğimiz taktirde. Mahallelerde 'eski şebeke' diye tabir edilen alanda bağlantılar var. Bu bağlantılarda suyun nereye gittiğine dair yer altı sistemi tanımlanmadığı için boruların nereden geçtiği, bağlantıların nerede olduğu kayıp ve kaçak kullanımın ne şekilde olduğuyla ilgili bir fikrimiz yok."

Kentte 3 yıl önce kabul edilen yeni sistemi ayağa kaldırmaya çalıştıklarını, 3 mahallede bu sistemi tamamladıklarını ifade eden Çelik, "Geri kalan mahalleleri de hızlı şekilde tamamlayacağız. Vatandaşlarımız da bu konuda bize destek olurlarsa inşallah 24 saat kentimizde musluklardan su akacak. Şu an bizim için en büyük hedef. Suyu tasarruflu kullanmak lazım. Her birey suyun önemini idrak etmek zorunda. Dünya hızlı bir iklim ve su krizine doğru gidiyor. Önümüzdeki yıllar hiç de kolay geçmeyecek gibi." ifadelerini kullandı.

