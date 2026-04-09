Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Ulu Cami'de ikindi namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve katılımcılar, şehit güvenlik güçleri için dua etti.

Programının ardından polisler, cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Programa Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı İl Başkanı Kemal Uçar, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Gözaltındaki Yusuf Güney'le ilgili karar verildi
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık
Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım

Yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede

Trump'ın kara listesi! 3 ülke en tepede
AK Parti Sözücü Çelik'ten Görkem Sevindik'e destek: Bu bir şeref madalyası

AK Parti'den Görkem Sevindik'e destek: Bu bir şeref madalyası
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı

Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı