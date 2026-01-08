Haberler

Şehitler Anısına Yürüyüş Düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar anısına Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar anısına Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, dev Türk bayrağıyla Bayrak Tepesi'ne kadar yürüdü.

Kaymakam Emre Cebeci, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, kar kış demeden vatan müdafaası için Sarıkamış Harekatı'nda binlerce kişinin şehit olduğunu söyledi.

Şehitleri asla unutmayacaklarını belirten Cebeci, şunları kaydetti:

"Babalarımız ve annelerimiz, çocukların üzerindeki battaniyeleri alıp, ıslanmasın diye mühimmatın üzerine seriyordu. Böyle fedakar ninelerimiz, dedelerimizin şehadeti, emekleriyle bu vatan kazanıldı. Yolda donarak şehit oldular. Bu vatan böyle fedakarlıklarla kazanıldı, dedelerimiz canlarını vererek kazandı. Bu vatan bizlere emanet edildi. Onlar daha soğuk havalarda yüksek dağlara, tepelere mühimmat taşıdılar, savaştılar. Biz de sembolik olarak Bayrak Tepesi'ne kadar yürüyüş yaptık, onlar için dua ettik."

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Deniz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Türken, güvenlik güçleri, şehit aileleri, öğrenciler, vatandaşlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
