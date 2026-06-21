Hakkari'de dağlık alanda düşerek yaralanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Hakkari'de ailesiyle pikniğe giden 58 yaşındaki İ.A., şelale yakınında yürüyüş yaparken düşerek yaralandı. UMKE, 112 ve AFAD ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de dağlık alanda düşerek yaralanan kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak hastaneye götürüldü.
Merkeze bağlı Ağaçdibi köyünde ailesiyle pikniğe giden 58 yaşındaki İ.A, şelale yakınında yürüyüş yaparken düşerek yaralandı.
Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, sarp arazide bir süre yürüdükten sonra ulaştıkları kadını, ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedye ile ambulansa taşıdı.
Zorlu çalışmanın ardından hastaneye ulaştırılan kadının ayığında kırık olduğu belirtildi.