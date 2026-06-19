Hakkari'de okuma bayramı etkinliği düzenlendi
Hakkari Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen okuma bayramı etkinliğinde birinci sınıf öğrencileri kitap ve şiirler okudu, dans gösterisi sundu. Aileler, öğrenciler ve öğretmenler eğlenceli anlar yaşadı.
Hakkari Yunus Emre İlkokulunda okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Okulun bahçesindeki etkinlikte, okuma yazmayı öğrenen birinci sınıf öğrencileri kitap ve şiirler okudu.
Öğrencilerin dans gösterisi sunduğu programda, aileler, öğrenciler ve öğretmenler eğlenceli anlar yaşadı.
Etkinliğe, okul müdürü Harun Demir, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş