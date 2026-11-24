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Hakkari'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen resepsiyonun ardından bir araya gelen öğretmenler, üzerinde "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ve "Başöğretmen Atatürk" yazılı pankartlar ile Türk bayrağını taşıyarak valilik binasına kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından dilek fenerleri uçuran öğretmenler, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Küskü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA