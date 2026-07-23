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Yüksekova'da 7 çocuk annesi kadının ineği uçurumdan yuvarlandı: Büyük üzüntü

Yüksekova'da 7 çocuk annesi kadının ineği uçurumdan yuvarlandı: Büyük üzüntü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçimini sağladığı ineği merada otlarken tepeden yuvarlanarak telef olan 7 çocuk annesi Ayni Özbek, büyük üzüntü yaşadı. Kaymakam Volkan Hülür'ün destek sözü vermesi ve hayırseverlerin yardım teklifinde bulunması üzerine aileye destek sağlanacağı belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin tepeden yuvarlanarak telef olduğunu gören 7 çocuk annesi kadın, büyük üzüntü yaşadı.

Yeniışık köyünde yaşayan Özbek ailesinin geçim kaynaklarından biri olan inek, merada otladığı sırada tepeden yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen aile fertleri, ineğin telef olduğunu belirledi.

İneğinin başından uzun süre ayrılamayan Ayni Özbek ise büyük üzüntü yaşadı.

Olayın ardından Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aileye destek verileceğini belirterek, "Teyzemizin yanındayız. Gereken desteği ve ilgiyi kurumlarımızla beraber vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bazı hayırseverler de Özbek ailesiyle iletişime geçerek, yardımda bulunacaklarını iletti.

Ayni Özbek, AA muhabirine, maddi zorluklar yaşadığını ve geçiminin önemli bir kısmını ineğinden sağladığını söyledi.

Özbek, "Halen beşikte sütle beslenen bir torunum var. Onun için ineğimi satmadım. Hep onun beslenmesiyle uğraştım. Dün su vermeye gittiğimde telef olduğunu öğrendim. Çok üzüldüm. Muhtemelen uçuruma yuvarlanmış. Ben aslında torunum için çok üzüldüm." dedi.

Kadının oğlu Fehim Özbek ise "Annemin sadece bir ineği vardı. Geçimini o inekle sağlıyordu. Merada besliyordu. Telef olduğunu görünce çok üzüldü. Gittiğimizde annem ineğinin başındaydı. Kaymakam Bey bize ulaştı. Bize yardımcı olacaklarını ilettiler." diye konuştu.

Kaynak: AA
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